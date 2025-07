Erotikagentur: Anne Wünsche will zu neuer Freiheit verhelfen

Anne Wünsche (33) ist seit einigen Jahren erfolgreich auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv. Nun möchte das Model anderen Content-Creatorinnen dabei helfen, in diesem Business Fuß zu fassen. Dafür wagt sie einen großen Schritt: Sie gründet ihre eigene Agentur mit dem Namen Moonlight Babes. In einer Pressemitteilung, die unter anderem Promiflash vorliegt, ermutigt die Influencerin Interessierte, sich zu bewerben und gesellschaftliche Zwänge hinter sich zu lassen. "Wir werden schon als Kinder in eine gesellschaftliche Schablone gepresst und verlernen, auf uns zu hören. Hör auf, dein Leben so zu leben, dass andere damit zufrieden sind – und fang an, deinen eigenen Weg zu gehen. Wenn du das Gefühl hast, dass dieser Job dich erfüllt, dann trau dich. Sei anders. Sei mutig", heißt es darin.

Die 33-Jährige macht jedoch auch deutlich, dass alle Bewerberinnen zu 100 Prozent hinter ihrer Entscheidung stehen sollten – denn die Branche bringe auch einige Schattenseiten mit sich. Sie selbst sei häufig mit Vorurteilen konfrontiert. "Erotische Selbstvermarktung wird gesellschaftlich oft stigmatisiert – vor allem, wenn man Mutter ist und offen über Lust spricht", erklärt Anne und ergänzt: "Ich versuche über Social Media aufzuklären: Jede Frau sollte frei darüber entscheiden können, was sie mit ihrem Körper tut." Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit startete bereits vor einigen Tagen einen Aufruf, sich bei ihrer Agentur zu bewerben. Ihr Ziel: eine Plattform zu schaffen, die nicht nur Chancen bietet, sondern auch ein starkes Netzwerk aus Unterstützung und Expertise.

Die dreifache Mutter verkauft bereits seit Längerem erfolgreich freizügige Inhalte im Netz und hat sich dadurch ein zweites Standbein aufgebaut. Vor rund zwei Wochen verkündete sie stolz, dass sie sich in der Gründungsphase ihrer eigenen Agentur befindet. Moonlight Babes ist für Anne mehr als nur ein neues Projekt – sie bezeichnet es als echte Herzensangelegenheit. "Das ist wirklich eine riesige Nummer für mich, da steckt so viel Herzblut drin", betonte sie in einem Instagram-Beitrag. Die Content Creatorin ist sich bewusst, dass ihr Schritt bei vielen auf Unverständnis stoßen könnte – dennoch zeigt sie sich entschlossen und macht klar: Nur wer konsequent seinen eigenen Weg geht, kann am Ende auch erfolgreich sein.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Mai 2025