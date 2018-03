Die kann aber auch einfach alles tragen! Fotografen sichteten jetzt Ashley Graham (29) in New York in einem ganz besonderen Aufzug. In einem Bademantel und mit Latschen schlenderte das Plus-Size-Model durch sie Straßen des Big Apple. Das merkwürdige Outfit hat einen ganz einfachen Hintergrund: Die 29-Jährige war für ein Fotoshooting von Harper's Bazaar gebucht und nutzte die Pause für einen kleinen Spaziergang durch SoHo. Überraschend ist der verhüllte, wenig figurbetonte Look trotzdem. Sonst zeigt sich Ashley bei ihren Model-Jobs eher freizügig. Immerhin ist sie für ihre heißen Kurven bekannt, die häufig durch Bikinis oder reizvolle Unterwäsche in Szene gesetzt werden.



