Dashik Gubanova lässt seit 13 Jahren ihre Mähne wuchern – damit fehlen ihr zwar noch sieben Jahre, bis sie den Rekord von Real-Life-Rapunzel Alia Nasyrova bricht. Doch dafür hat sie schon mehr als doppelt so viele Follower auf Instagram. Diese Loreley becirct nicht nur ihre Familie mit ihrem sagenhaften Haar, sondern auch Menschen auf der ganzen Welt, die ihr das Geheimnis ihrer gesunden Locken ent-locken wollen! Das besteht aus guten Genen – und einer ganz besonderen Haarmaske. Leinsamen-Öl, Oliven-Öl, die Vitamine A und E und – tatsächlich wahr – Schmand machen aus Dashiks Tressen die Löwenmähne, die ihre Fans so an ihr lieben.



