Rebecca Mir (25) und Massimo Sinató (36) haben ineinander die ganz große Liebe gefunden! In der TV-Show "The Story of my Life" stellte sich das Paar kürzlich einem besonderen Experiment: Sie blickten einander plötzlich um satte 50 Jahre gealtert in die Augen. Bei den dadurch ausgelösten Gedanken an den Tod des Profi-Tänzers kullerte bei dem Model sogar die eine oder andere bittere Träne. Promiflash nimmt euch jetzt mit auf eine Reise durch die Lovestory der beiden und hat einmal die süßesten Liebes-Interviews zusammengestellt. Vom besonderen Paar-Geheimnis, über zu den typischen Streitereien bis hin zum speziellen Fashion-Secret – die verheirateten Turteltauben sind seit Jahren überglücklich.



