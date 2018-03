Kuschelzeit bei Pietro Lombardi (24) und Alessio (1)! Der Sänger teilte jetzt auf seinem Snapchat-Account ein zuckersüßes Video, in dem sein Sohn auf seiner Brust schlummert. Der 24-Jährige kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus: "Mein kleiner Mann ist eingeschlafen und es gibt nichts Schöneres als Papa zu sein." Worte, die auch seiner Ex Sarah (24) gefallen dürften! Der DSDS-Gewinner von 2011 hat im Moment richtig viel zu tun. Zeit für den Einjährigen nimmt er sich trotzdem, denn Alessio steht für ihn an erster Stelle. Mittlerweile ist der Sprössling aber wieder bei seiner Mama. Die beiden wechseln sich mit der Betreuung ihres gemeinsamen Kindes trotz Liebes-Aus ab.



