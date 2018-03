Herzlichen Glückwunsch! Daniel Day-Lewis feiert heute runden Geburtstag – er wird 60 Jahre alt. Zeit, einmal hinter die Fassade des dreifachen Oscar-Gewinner zu schauen, denn mit Hollywood kann der Rekord-Preisträger nicht viel anfangen. Auch wenn er beruflich häufig längere Zeit in den USA verweilt, lebt Daniel eigentlich seit zehn Jahren mit seiner Frau Rebecca Miller (54) zurückgezogen in Irland. Nach einer fünfjährigen Abstinenz vom Showbusiness mussten ihn Leonardo DiCaprio (42) und Tobey Maguire (41) 2002 sogar zum Comeback überreden – das Ergebnis: "Gangs of New York". Daniel ist in der Filmbranche als Method Actor bekannt, geht sogar so weit, für Rollen eine Weile im Gefängnis zu leben, mit Co-Stars privat kein Wort zu wechseln oder in einem Zelt auf einem verlassenen Ölfeld zu schlafen. Eine weniger glorreiche Episode aus Daniels Leben: 1995 beendet er seine Beziehung zu der von ihm schwangeren, französischen Schauspielerin Isabelle Adjani (61) per Fax! Trotzdem: Die Filmbranche wäre ohne ihn nicht das, was sie ist. Also, Happy Birthday, Daniel!



