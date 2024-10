Kehrt Daniel Day-Lewis wieder auf die Kinoleinwand zurück?

Daniel Day-Lewis (67) verabschiedete sich 2017 aus dem Filmgeschäft. Doch es scheint, als hätte sich der "Lincoln"-Darsteller umentschieden. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Schauspieler nämlich an einem Filmset in Manchester. Auf den Schnappschüssen sieht man, dass der Hollywoodstar einen beeindruckenden Schnurrbart trägt, während er gemeinsam mit Sean Bean (65) auf einem Motorrad sitzt. In einer Drehpause zeigt sich der dreifache Vater mit einem Lächeln auf den Lippen. Bei dem neuen Streifen soll es sich um "Avelyn" handeln, in dem Sean einen Ex-Soldaten verkörpert. Welche Rolle Daniel spielt, ist noch nicht bekannt.

Daniel hatte vor sieben Jahren überraschend seinen Rückzug aus der Schauspielerei bekannt gegeben. Seine Sprecherin ließ damals in einer Stellungnahme, die unter anderem The Hollywood Reporter vorlag, verlauten: "Daniel Day-Lewis wird nicht länger als Schauspieler arbeiten. [...] Es ist eine private Entscheidung und weder er noch sein Management werden mehr zu dem Thema sagen." Seitdem hatte sich der Actionstar weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sich nur zu besonderen Anlässen, wie einer Ehrung des Regisseurs Martin Scorsese (81), auf dem roten Teppich gezeigt.

Daniels Kollege Jim Sheridan bedauerte das Karriereende seines Freundes. Im Interview mit Screen Daily erzählte der irische Filmemacher im Frühjahr dieses Jahres: "Ich spreche immer wieder mit ihm. Ich würde gerne wieder etwas mit ihm machen." Allerdings sei der 67-Jährige kein Fan der aktuellen Entwicklungen in Hollywood – vor allem die Übermacht der Streaming-Anbieter sei ihm ein Dorn im Auge.

Getty Images Martin Scorsese und Daniel Day Lewis bei den National Board Of Review Awards 2024

Getty Images Daniel Day-Lewis, Hollywoodstar

