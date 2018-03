Es ist offiziell: Nach insgesamt 46 Jahren im Showbusiness beendet Daniel Day-Lewis (60) jetzt seine Schauspielkarriere. Der Hollywood-Star, der neben seinen Erfolgsfilmen auch dafür bekannt war, sich immer wieder für Jahre am Stück aus dem Geschäft zurückzuziehen, verkündetet jetzt seinen Entschluss, dem Business endgültig den Rücken zu kehren. Mit 60 Jahren und drei Oscars als "Bester Hauptdarsteller" in der Tasche ist es offenbar an der Zeit. Im offiziellen Statement heißt es: "Daniel Day-Lewis wird nicht länger als Schauspieler arbeiten. [...] Es ist eine private Entscheidung und weder er noch sein Management werden mehr zu dem Thema sagen."



