Löst diese Konstellation den größten TV-Beef aller Zeiten aus? Bei Global Gladiators treffen die einstigen Streithähne Oliver Pocher (39) und Lilly Becker (40) aufeinander. Die beiden haben eine ziemlich explosive Vorgeschichte: Vor vier Jahren legte sich der Comedian mit Lillys Ehemann Boris Becker (49) auf Twitter an. Streitthema: Ihre gemeinsame Ex Alessandra Meyer-Wölden (34)! Doch auch wenn diese Differenzen inzwischen aus der Welt geräumt sind, hatte Lilly vor den Dreharbeiten große Bedenken, wie sie im Promiflash-Interview verriet. Und das nicht ohne Grund: "Natürlich hat Oliver was gesagt, ich sage was zurück und dann haben wir uns gestritten." Auch Sabine Lisicki (27), Olivers letzte feste Freundin, führte zu einer hitzigen Diskussion zwischen den beiden. Ob der Konflikt am Ende eskaliert? Das sehen die Zuschauer ab dem 1. Juni auf ProSieben.



