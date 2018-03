Die deutschen Fans von Violetta-Star und TINI-Hauptdarstellerin Martina Stoessel (20) kennen keine Grenzen. Für ihr Idol würden sie einfach alles tun. Sie stehen stundenlang an und warten auf einen Auftritt der Argentinierin – oder ziehen sogar in ein anderes Land. Was es damit auf sich hat, verriet Martina im Interview mit Promiflash nach ihrem Konzert in Stuttgart. "Ein Mädchen kam zu mir und erzählte mir, dass sie ein Jahr in Spanien war, um die Sprache zu lernen und um heute mit mir sprechen zu können. Das ist eine verrückte Sache", zeigte sich die 20-Jährige von den Aktionen ihrer jungen Supporter überwältigt.



