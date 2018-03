Was für eine Überraschung! In den neuen Folgen der zweiten Staffel von Soy Luna performt plötzlich ein bekanntes Gesicht aus einer anderen Disney-Telenovela: Martina Stoessel (20). Sie spielte die Hauptrolle in der Serie Violetta und startet gerade mit ihrer eigenen Musik durch. "Es war wirklich unglaublich, mit ihr zu spielen. Sie ist eine sehr talentierte Schauspielerin. Es war eine Überraschung für die Leute, weil ich es nicht erzählen durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht und wir sind dankbar, dass wir das Projekt machen konnten und ihr Talent vor der Kamera hatten", schwärmte Luna-Darstellerin Karol Sevilla (17) im Promiflash-Interview.



