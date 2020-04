Martina Stoessel (23) plaudert über ihre Kinderpläne! Die Violetta-Darstellerin feierte mit der gleichnamigen Telenovela im Jahr 2012 ihren großen Durchbruch. Damals war die Argentinierin gerade mal 15 Jahre alt. Mittlerweile ist sie erwachsen und glücklich an Sebastián Yatra vergeben. Der Sänger und Tini zeigen ihren Fans auf Social Media mit gelegentlichen Postings, wie verliebt sie sind. Denken die beiden womöglich auch schon über Kinder nach?

Wenn es nach Tini (23) geht, dann dauert es bis zu ihrem ersten Nachwuchs nicht mehr lang! "Ich habe noch nichts Konkretes geplant, will aber eine junge Mutter sein", plauderte die 23-Jährige im Bravo-Interview aus. Dabei hätte sie selbst viele Freundinnen, die erst spät Mütter geworden seien. "Wenn wir alle zusammen was machen, bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen die Mutti im Freundeskreis, die alle in den Arm nimmt und total vernünftig handelt", verriet die Tänzerin.

Ihren Sebastián könne sich Tini als Vater bestens vorstellen. "Ich liebe ihn! Sebastián und ich haben sehr viel gemeinsam und legen auf dieselben Dinge Wert", schwärmte die Brünette. Sogar über Namen hat sie sich schon Gedanken gemacht: Wenn ihr erstes Kind eine Tochter wird, wolle sie das Mädchen Amelia nennen.

Anzeige

Instagram / tinistoessel Sebastián Yatra und Tini Stoessel

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Tini Stoessel

Anzeige

Getty Images Sebastián Yatra und Tini Stoessel, 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de