Ungewöhnliche Freundschaft: Violetta-Star Martina Stoessel (20) startete im März ihre erste Solo-Tour. Als Special-Act waren auch die Musical.ly-Twins Lisa und Lena (14) beim Konzert in Stuttgart auf der Bühne. Das Trio ist gut befreundet. Promiflash verriet TINI jetzt, wie es dazu kam: "Ich habe schon mal Promo hier in Deutschland gemacht und da habe ich sie kennengelernt. Sie waren so freundlich. Sie haben in Deutschland schon so viel gemacht und sind sehr beliebt. Ich habe also entschieden, sie einzuladen zur Tour."



