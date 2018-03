In dieser Familie liegt Schönheit wohl einfach in den Genen! Von den Fans wird Disney-Star Martina Stoessel (20) nicht nur für ihre Stimme gefeiert. Auch für ihr makelloses Aussehen erntet die Argentinierin stets viele liebe Kommentare auf Instagram. Doch gemeinsame Selfies mit ihrem älteren Bruder Francisco (21) beweisen: In Sachen Attraktivität steht er seiner kleinen Schwester definitiv in nichts nach! Ganz im Gegenteil – der heißblütige Lateinamerikaner arbeitet sogar als Model. Ob er da überhaupt Zeit hat, sein Schwesterchen Tini auf ihrer "Got Me Started"-Tour zu begleiten? Ab dem 25. März tourt die Violetta-Darstellerin einmal quer durch Deutschland und Österreich.



