Er weiß, was er will! Faisal Kawusi (25) kann sich nach seiner Let's Dance-Teilnahme vor weiblichen Fans kaum retten. Mit Humor, Charme und einem sexy Hüftschwung betörte er die Frauen. Der Comedian ist noch zu haben und hat genaue Vorstellungen, wie seine Herzdame auszusehen hat. "Ja, ich sag einfach, dass ich keine Frau möchte, die so aussieht wie ich. Und das ist auch so, ich möchte keine korpulente Frau", erklärte der 25-Jährige beim Webvideopreis gegenüber Promilfash. Für diese offenen Worte bekam der Pfundskerl viel Gegenwind und einige Hasskommentare: "Aber ich finde es so dämlich, weil das ist ja Geschmackssache. Das ist so in dieser Skala gedacht: Der Dicke darf sich nicht rausnehmen, eine Dünne zu nehmen, aber die Dünne darf sich einen Dicken nehmen, und dann ist sie großzügig."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de