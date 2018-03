Na, wo kommt denn plötzlich die neue Selena Gomez (24) her? 2007 schaffte die brünette Schönheit ihren Durchbruch in der Disney-Serie "Die Zauberer von Waverly Place". Damals galt sie als das süße Mädchen und passte sich auch kleidungstechnisch diesem Image an. Danach änderte die Sängerin ihren Look und zeigte immer öfter Haut. Jetzt überraschte die "Bad Liar"-Interpretin aber mit einem extrem heißen Outfit. Für ein Dinner-Date mit ihrem Lover The Weeknd (27) trug sie am Dienstag ein Kleid mit einem riesigen Ausschnitt. Einen Tag später zeigte sie sich in einem kurzen Lack-Fummel und machte darin ziemlich Eindruck. Ob Selena darin wohl auch ihrem Liebsten gefallen hat?



