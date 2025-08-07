Taylor Swift und Selena feiern 16 Jahre beste Freundschaft

Selena Gomez (33) hat kürzlich Einblicke in ihre langjährige Freundschaft mit Taylor Swift (35) gegeben. Im Podcast "Therapuss with Jake Shane" erinnerte sich die Sängerin und Schauspielerin daran, wie alles begann: Die beiden lernten sich kennen, als sie als Teenager Nick Jonas (32) und Joe Jonas (35) dateten. Selten bahnen sich aus solchen Situationen tiefe Freundschaften an – doch genau das war bei Selena und Taylor der Fall. "Das Beste, was wir aus diesen Beziehungen mitgenommen haben, war einander", sagte Selena. Zunächst fanden sie über ihre Trennungen hinweg zueinander, doch schon bald wurden sie beste Freundinnen.

Selena blickte auf den Beginn ihrer Verbindung zurück, als Taylor ihr 2008 im Hotelzimmer ihren zukünftigen Hit "Love Story" vorspielte, noch bevor dieser veröffentlicht wurde. "Ich weiß noch, wie sie sagte: 'Ich glaube, das wird die erste Single.' Und ich dachte sofort, dass es einer der schönsten Songs ist, die ich je gehört habe", erzählte Selena. Sie beschrieb Taylor damals als Mädchen mit lockigen Haaren und unzähligen Armbändern bis zum Ellbogen – eine "charmante Erinnerung", die sie bis heute verbindet. In den vergangenen 16 Jahren standen sie sich in guten wie in schweren Zeiten stets bei.

Den Beweis für ihre weiterhin tiefe Freundschaft lieferte Selena erst kürzlich in einem Instagram-Post. Zwischen metallischen Luftballons posiert sie dort eng an Taylor geschmiegt, mit einem Lächeln, das Bände spricht. Selena nannte das vergangene Jahr das "schönste ihres Lebens" und zeigte in der Fotostrecke Momente mit Freunden und Familie, inklusive ihres Verlobten Benny Blanco (37). Die beiden Sängerinnen sind nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch ein inspirierendes Beispiel dafür, wie aus geteiltem Herzschmerz etwas Wunderschönes entstehen kann: eine Freundschaft, die die Zeit überdauert.

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift, 2016

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift, Juli 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift, September 2023