Hängt Tyga (27) etwa noch an Kylie Jenner (19)? Am Flughafen in Los Angeles wird der Rapper jetzt auf seine Ex-Freundin angesprochen und beantwortet die Frage, wie er zu ihr stehe: "Alles gut, ich liebe sie." Währenddessen huscht ein riesiges Grinsen über sein Gesicht, bevor er sich aus dem Blickfeld der Journalisten bewegt. Ob Tyga etwas verheimlicht? Eigentlich unmöglich, schließlich ist Kylie mittlerweile mit Travis Scott (25) liiert.



