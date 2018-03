Ist das wirklich Kim Kardashian (36)? Die Reality-Berühmtheit verließ jetzt ihr Apartment in New York – in einem völlig ungewohnten Style. Sie trug nicht etwa ein hautenges Kleid oder ein figurbetontes Top, wie man es von ihr kennt. Kim entschied sich an diesem Tag für einen formlosen Nadelstreifenanzug, der locker an ihrem Körper herunterhing. Ihre Mega-Kurven ließen sich bei diesem unvorteilhaften Outfit nur noch erahnen. Ob das jetzt etwa zur Gewohnheit wird?



