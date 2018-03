Jetzt bringt sie endlich Licht ins Dunkel! Seitdem die ehemalige Bachelor-Kandidatin Inci Elena Sencer (24) vor Kurzem überraschend ihre Verlobung bekannt gegeben hat, wird heftig spekuliert. War die 24-Jährige etwa schon während ihrer Teilnahme an der Kuppel-Show in festen Händen? Anfang des Jahres kämpfte sie schließlich noch im TV um das Herz des Rosenkavaliers Sebastian Pannek (30). Was allerdings viele vergessen: Die Sendung wird bereits Monate vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. "Ich war definitiv nicht während des ‘Bachelors’ vergeben", erklärte sie nun im Promiflash-Interview.



