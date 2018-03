Tara Reid (41) meldet sich strahlend zurück! Die Schauspielerin schockte in den vergangenen Monaten immer wieder ihre Fans: Auf seinen Social-Media-Bildern erschien der "American Pie"-Star erschreckend dünn. Doch mit ihrem neuesten Auftritt versucht die 41-Jährige nun, ihren Supportern die Sorgen zu nehmen: Bei ihrem Besuch der "All Eyez on Me"-Premiere in Los Angeles wirkte die Blondine dank ihres breiten Lächelns rundum glücklich.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de