Das ging aber gewaltig nach hinten los! Gerade erst feiert It-Girl Kim Kardashian (36) mit den neuen Make-up-Produkten ihrer eigenen Beauty-Linie Release. Doch als das Reality-Starlet auf Instagram vor wenigen Tagen den Countdown mit diesem Foto einläutet, kassiert sie einen heftigen Shitstorm, denn Kim ist plötzlich fast schwarz! Vor allem ihre dunkelhäutigen Fans fühlen sich extrem angegriffen und schreiben Kommentare wie: "Das ist Blackfacing, Mädchen! Du bist nicht so dunkel, also hör auf damit!" Und die Zweifachmama? Die reagiert im Interview mit The New York Times ganz kleinlaut: "Ich wollte niemals jemanden beleidigen. Als wir die Fotos geshootet haben, war ich sehr gebräunt [...]. Jetzt haben wir das Problem erkannt und die Bilder sofort angepasst und geändert. Daraus habe ich definitiv gelernt."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de