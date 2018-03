Wow, das soll wirklich Helene Fischer (32) sein? Seit der WM 2014 wird die hübsche Blondine in Deutschland gehypt. Doch auch sie musste einst klein anfangen. Von der Musical-Schule, die sie im Jahr 2003 abschloss, gelang ihr der Sprung ins große Musikgeschäft. Und das alles dank ihrer Mutter – die schickte nämlich eine Demo-CD an ihren heutigen Manager Uwe Kanthak. Bei ihrem ersten TV-Auftritt im Jahr 2005 traf sie dann auf Schlager-Prinz Florian Silbereisen (35), mit dem sie nicht nur gemeinsam auf der Bühne stand, sondern auch in eine romantische Liebesbeziehung startete. Bis heute sind die beiden ein Paar, seit nunmehr fast zehn Jahren. Mit ihm an ihrer Seite ging es steil bergauf. Es folgten ausverkaufte Touren, Alben an der Chartspitze und jede Menge Preise. Was für eine Karriere...



