Rapper Future (33) sorgte bei den BET Awards am Sonntagabend in Los Angeles für erstaunte Gesichter. Der "Mask Off"-Interpret und seine achtjährige Tochter Londyn trugen funkelnde Masken, die stark an den Superschurken Bane aus den Batman-Filmen erinnerten. Damit spannte der Ex von Sängerin Ciara (31) die kleine Londyn möglicherweise in eine Promo-Aktion für seine Erfolgs-Single und das zugehörige Album ein. Bei den BET Awards werden jedes Jahr Afro-Amerikaner und andere Minderheiten für deren Verdienste in Schauspiel, Musik, Sport und anderen Unterhaltungsbereichen geehrt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de