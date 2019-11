Das Drama um die Vaterschaft geht in die nächste Runde. Nachdem Eliza Reign behauptet hatte, dass Rapper Future (35) der Vater ihres Kindes sei, kämpft sie nun gegen den Maulkorb, den er ihr am liebsten verpassen würde. Denn der 35-Jährige will von dem Ganzen nichts wissen und schon gar nicht, dass Eliza womöglich Unwahrheiten erzählt. Doch die Instagram-Bekanntheit will in dieser Sache nicht schweigen.

Wie das Klatsch-Portal Bossip berichtet, ist Eliza der Meinung, dass Future das Rechtssystem dazu benutzt, um sie “zu kontrollieren” und “niederzumachen”. Der Rapper bat nämlich den Richter darum, der Netz-Beauty ein Sprechverbot zu erteilen, weil er besorgt sei, dass sie “falsche und haltlose Behauptungen” macht, die wiederum an die Medien und Öffentlichkeit gelangen könnten. Doch Eliza will nicht schweigen und versucht nun, gerichtlich dagegen vorzugehen.

Im April 2019 brachte sie ihre Tochter auf die Welt, die Future bisher noch nie gesehen haben soll. Angeblich wünscht sich Eliza aber, dass der Musiker eine Beziehung zu der Kleinen aufbaut.

Ethan Miller/Getty Images for New Era Future bei der New Era Super-Bowl-Party

Getty Images Future, Rapper

Getty Images Rapper Future bei einer Fashion Show von Philipp Plein im Rahmen der New York Fashion Week 2017

