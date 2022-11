Wegen Future-Trennung: Ciara lernte, sich selbst zu lieben

Ciara (37) erinnert sich an die Trennung von ihrem Ex Future (38) zurück. Die Musikerin und der Rapper waren von 2012 bis August 2014 ein Paar. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der genau wie sein Vater auf den Namen Future (8) hört. Doch obwohl die Sängerin die Beziehung damals beendete, weil Fremdgeh-Gerüchte um den US-Amerikaner die Runde machten, scheint das Liebes-Aus einen positiven Effekt auf Ciara gehabt zu haben: Sie lernte, sich selbst zu lieben!

Im Interview mit Women's Health reflektierte die 37-Jährige nun noch einmal das Liebes-Aus. "Ich habe mir gesagt, dass ich herausfinden muss, wie ich mich im nächsten Kapitel meines Lebens zurechtfinde", erinnerte sich Ciara an die Zeit nach der Trennung zurück. Um die Geschehnisse verarbeiten zu können, habe sie sich erst einmal nur auf sich selbst fokussiert – und das mit Erfolg: "Ich kann nicht die beste Mutter sein, wenn ich mich selbst nicht liebe. Also habe ich mich mehr auf mich konzentriert und um mich gekümmert. Das war das Beste, was ich hätte tun können."

Mittlerweile hat die "Level Up"-Interpretin wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Im Juli 2016 heiratete sie im Kreise ihrer Liebsten den Footballspieler Russell Wilson (33), den sie einst bei einem Basketballspiel kennengelernt hatte. Ihr Liebesglück wurde in den darauffolgenden Jahren durch ihre beiden Kinder Sienna Princess (5) und Win Harrison gekrönt.

