Nimmt sich Rapper Future (38) mit seinem neuen Song selbst ein wenig auf die Schippe? Der US-amerikanische Musiker ist mittlerweile für seinen recht großen Frauenverschleiß bekannt. Immerhin hat der "Mask off"-Interpret mindestens sechs Kinder von sechs verschiedenen Babymamas. 2019 war sogar über eine Siebte und Achte mit siebtem und achtem Nachwuchs spekuliert worden. Mit seiner letzten Ex-Partnerin Lori Harvey (25) rechnete Future bereits in einem Song ab – in seiner neuen Single geht es nun dem für ihn wohl stets teuersten Tag überhaupt an den Kragen: dem Tag der Liebenden!

Am Freitag veröffentlichte der 38-Jährige den Titel "Worst Day" – einen Song, in dem er erklärt, warum seiner Meinung nach der Valentinstag der schlimmste Tag überhaupt ist. Darin sinniert er, ganz offensichtlich mit einem Augenzwinkern, wie schwer es sei, so vielen Frauen gleichzeitig zu diesem besonders romantischen Anlass gerecht zu werden, wie teuer die ganze Angelegenheit werden könne und dass die Ladys schlussendlich trotzdem nicht zufrieden seien.

Untermalt wird das Ganze noch durchs dazugehörige ironische Musikvideo, in dem Future eine Sitzung beim berühmten Dating-und-Lifestyle-Coach Kevin Samuels (50) besucht. Dabei beichtet er dem Romantik-Experten, vergangenes Jahr über zwei Millionen Dollar (umgerechnet ca. 1,7 Millionen Euro) für seine Liebschaften ausgegeben zu haben. "Jedes Mal, wenn ich eine schöne Frau sehe, muss ich sie einfach verwöhnen. Ich habe gemerkt, dass ich ein Problem habe. Ich brauche Hilfe", hört man den Rapper im Vorspann des Clips berichten. Wie viel Wahrheit in der Single steckt oder ob er doch nur seiner Kreativität freien Lauf gelassen hat, bleibt wohl Futures Geheimnis.

Getty Images Future im August 2016 in Miami

Musikvideo: "Future" mit "Worst Day" Kevin Samuels und Future im Musikvideo zu "Worst Day"

Getty Images Future, US-Rapper

