Ciara merkte nach Geburt, dass es mit Future nicht passt!

Wieso ist die Beziehung zwischen Ciara (37) und Future (39) gescheitert? Die Sängerin und der Rapper waren 2012 zusammengekommen. 2014 hatten sie ihren gemeinsamen Sohn Future Zahir Wilburn (9) auf der Welt begrüßt – danach sollte die Beziehung aber nur noch wenige Monate halten und zerbrach im August desselben Jahres. Jetzt spricht die Musikerin über die Gründe: Nach der Geburt habe Ciara gemerkt, dass Future einfach nicht der Richtige ist!

Im Podcast "Call Her Daddy" erklärt sie, dass sie als frischgebackene Mama gemerkt habe, dass Future nicht die gleiche Reife wie sie habe: "Wenn man ein Kind hat, ist das sehr wichtig für mich, es ist keine Zeit zum Herumspielen. Ich bin jetzt für ein anderes Leben verantwortlich, also was mache ich, wie denke ich darüber nach?" Ciara wolle in einer Beziehung glücklich sein – das sei nicht mehr gewährleistet gewesen und deshalb keine gemeinsame Zukunft möglich. "Wenn man müde ist, ist man müde und niemand will die ganze Zeit müde sein", stellt sie klar.

Inzwischen hat Ciara aber sowieso schon längst eine neue Liebe gefunden. Ein Jahr nach der Trennung kam sie mit dem Footballer Russell Wilson (34) zusammen, bereits seit sieben Jahren sind sie verheiratet. Hier scheint es auch in Sachen Kindererziehung zu passen: Zusammen haben sie zwei Kinder bekommen – aktuell erwartet die Künstlerin den dritten gemeinsamen Nachwuchs.

Instagram / ciara Ciara und ihr Sohn Future Zahir Wilburn

Getty Images Rapper Future und Sängerin Ciara im August 2013 in New York

Getty Images Russell Wilson und Ciara im Februar 2023

