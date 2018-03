Happy End bei Sarah (24) und Pietro Lombardi (25)? Ende des vergangenen Jahres trennt sich das einstige Traumpaar, weil Sarah ihren Ehemann mit ihrer Jugendliebe Michal betrügt. Sein gebrochenes Herz schüttet der Sänger KC Rebell (29) aus und die beiden freunden sich an. Nun sollen Sarah und Michal wieder getrennt sein. Im Promiflash-Interview verrät KC, was er von einem möglichen Liebes-Comeback hält: "Also, ich könnte es nicht. Wenn jetzt eine Alte mit mir Schluss macht, ich habe ein Kind mit der, danach geht die erstmal mit einem anderen ein bisschen rumvögeln und dann kommt die wieder, was ist das denn?" Pietro schließt einen Neustart mit der Mutter seines Kindes ebenfalls aus.



