Entsteht da etwa eine neue Männerfreundschaft zwischen Pietro Lombardi (24) und KC Rebell (29)? Die beiden Musiker posteten ein gemeinsames Foto auf Facebook und der DSDS-Star coverte sogar einen Song des Rappers. Ob sich KC mit Pietro auch privat versteht, hat er beim Echo 2017 im Gespräch mit Promiflash verraten: "Ich telefoniere jetzt nicht jeden Tag mit ihm oder so. Aber er hat meine Nummer. Ich habe seine Nummer. [...] Wir tauschen uns manchmal aus. Er ist ein netter Typ!" Sogar das ein oder andere Geheimnis teilt der gebürtige Karlsruher mit dem Hip-Hopper: "Ich habe ihn in der Lounge bei mir in Köln getroffen und dann haben wir so kurzen Smalltalk geführt – über Sarah." Was der Papa von Alessio (1) ausgeplaudert hat, verrät KC allerdings nicht.



