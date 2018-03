In den Videos der YouTube-Stars Julian Claßen (24) und Bibi Heinicke (24) wird es einfach nie langweilig! Eigentlich will Julienco in seinem neuesten Clip eine magische Zauberkugel vorstellen und diese nach seiner Zukunft befragen – doch direkt zum Einstieg gibt's ein kleines "Missgeschick": Bei der Begrüßung will der 24-Jährige seinen Arm um seine Liebste legen, grapscht ihr dabei aber ordentlich an die Brust. Während Bibi über die Situation nur lacht, versucht Julian das Ganze schnell zu überspielen: "Das ist nicht passiert!" Oh doch, lieber Julienco – das ist es!



