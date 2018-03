Wo kommen diese prallen Kurven denn plötzlich her? Bibi Heinicke (24) zeigte sich zuletzt beim Po-Workout. Jetzt hat sie jedoch einen viel leichteren Weg gefunden, um eine Kehrseite à la Kim Kardashian (36) zu bekommen: eine Po-Implantat-Unterhose! Der Look der Schummelwäsche kommt in ihrem YouTube-Video vorerst gut bei Bibi und ihrem Freund Julian (24) an: "Wie krass ist das denn? Das sieht ja richtig echt aus!" Bei dem Anfass-Test fällt sie schließlich doch durch: "Bah, fühlt sich das eklig an!" Dann muss die YouTuberin wohl weiter Sport machen.



