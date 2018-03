Das Warten hat ein Ende: 22 Jahre nach dem Original veröffentlichte Sony Pictures endlich den ersten Trailer zum Fantasy-Abenteuer "Jumanji: Willkommen im Dschungel"! Die Szenen aus dem Teaser versprechen vor allem eines: jede Menge Action mit einem Mega-Cast! Der größte Unterschied zur Originalfassung? Dieses Mal spielt die Handlung offenbar fast ausschließlich im gefährlichen Jumanji-Dschungel! Auch das Spiel selbst hat sich weiterentwickelt: Anstelle eines Brettspieles saugt in der Neuauflage ein Video-Game seine Spieler in die fantastische Welt! Am 21. Dezember 2017 kommt der Streifen ins Kino.



