Die beiden lassen sich mal so gar nicht aus der Ruhe bringen! Schon ab Mitte Juli könnte das Baby von Janni Hönscheid (26) und Peer Kusmagk (42) zur Welt kommen. In Sachen Vorbereitung machen sich die zwei jedoch keinen Stress, wie der Moderator Promiflash am Rande der Ernsting's Family Fashionshow verriet: "Ich glaube, viel braucht man tatsächlich echt nicht." Die größte Herausforderung sieht seine Liebste vielmehr darin, sich nicht von Leuten aus ihrem Umfeld verrückt machen zu lassen.



