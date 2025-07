Janni Kusmagk widmet Peer zum Hochzeitstag ehrliche Zeilen

Janni Kusmagk (34) hat ihrem Ehemann Peer Kusmagk (50) anlässlich ihres achten Hochzeitstags eine tiefgründige Liebesbotschaft auf Instagram gewidmet. Die beiden lernten sich 2016 in der Datingshow Adam sucht Eva kennen und heirateten gut ein Jahr später. Hochschwanger gaben sie sich am 17. Juli 2017 in einem Standesamt in Köpenick das Ja-Wort. Janni erinnert sich in ihrem Post an diese hektischen Tage, in denen viele Menschen an ihren Plänen zweifelten, und daran, wie sie damals Peer mit einem Oldtimer zur Arbeit fuhr, nachdem sie sich frisch vermählt hatten. "Wow, wie oft haben wir beide auf unserem Weg gehört, dass wir etwas nicht schaffen werden, und haben bewiesen, dass Liebe Berge versetzen kann", schreibt die dreifache Mutter stolz.

Zu den vergangenen acht Jahren zog die ehemalige Profisportlerin ein ehrliches Fazit. In ihrem Beitrag schildert Janni sowohl die Höhen als auch die Tiefen ihrer Ehe. Sie spricht von Geburten, Umzügen, Reisen und beruflichen Veränderungen, aber auch von schwierigen Momenten, in denen sie und Peer sich gestritten haben: "Es gab die Momente, in denen man sich die Ringe vom Finger riss und am liebsten weggerannt wäre... und doch haben wir auch diese gemeistert."

Janni und Peer, die inzwischen drei gemeinsame Kinder großziehen, scheinen trotz aller Herausforderungen eine enge Verbindung zu haben. Vor allem ihre spontane und oft unkonventionelle Art prägt ihre Beziehung. Die buddhistische Trauung am Strand der Ostsee, mit Blumen im Haar und Baby im Sand, spiegelt diesen Lebensstil wider.

Anzeige Anzeige

Instagram / peerkusmagk Peer und Janni Kusmagk im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / peerkusmagk Peer und Janni Kusmagk, TV-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern