Sofia Magerko streamt ihren Tod live ins Netz! Der 16-jährige Webstar startet am Wochenende einen Livestream aus dem Auto. Mit dem Smartphone lenkt sie die Fahrerin immer wieder ab. Ihre Follower werden schließlich Zeugen eines folgenreichen Chrashs: Sofia stirbt noch am Unfallort. Deutsche Promis wie Denise Temlitz, Bonnie Strange (30) und Psaiko.Dino (31) sind von von der Tragödie entsetzt. "Wir nehmen die Leute mit in unser Leben. Ich finde es dann schwierig, wenn man das auch machen muss, wenn man Auto fährt", zeigt sich auch Angelina Heger (25) im Promiflash-Interview geschockt.



