Sie geht's locker an. Isabell Horn (33) ist im März Mama einer Tochter geworden. Während der Schwangerschaft nahm der ehemalige GZSZ-Star fast 20 Kilo zu. Von den Baby-Pfunden ist drei Monate nach der Geburt allerdings gar nichts mehr zu sehen. Die 33-Jährige ist top in Form. "Das ist in den ersten Wochen durch Stillen einfach so runter gepurzelt und dann eben auch der wahnsinnige Stress, Schlafentzug, ich musste gar nicht viel machen", verriet die Schauspielerin bei der Ernsting's Family Fashionshow im Gespräch mit Promiflash.



