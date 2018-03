Isabell Horn (33) schwebt im siebten Mama-Himmel! Am Donnerstag brachte die Schauspielerin ihr erstes Kind zur Welt. In den vorherigen Monaten hielt sie ihre Follower fleißig und regelmäßig auf dem Laufenden über ihre Schwangerschaft – ob auf YouTube oder ihren Social-Media-Profilen. Auch gegenüber Promiflash gab Isabell immer wieder Baby-Updates. Ende Februar erklärte die Brünette, wer im Krankenhaus auf keinen Fall an ihrer Seite fehlen darf. "Mein Freund ist natürlich dabei, so ein Ereignis darf man sich als Mann ja auch nicht entgehen lassen. Ich bin sehr froh, dass er mich dabei auch unterstützen möchte”, sagte die Ex-GZSZ-Darstellerin auf einer Veranstaltung in Neuss.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de