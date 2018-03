Kritik an Social Media! Grace Capristo (27) präsentiert sich ihren Fans auf Instagram und Co. immer privater. Eine bewusste Entscheidung, wie die Sängerin gegenüber Promiflash verriet. Allerdings ist sie der Ansicht, dass die Instagram-Profile im Allgemeinen ziemlich gehaltlos seien: "Jedes Profil sieht gleich aus. Jeder hat dieselbe Handtasche. Mir fehlt in dem Ganzen einfach ein bisschen Persönlichkeit. Ein bisschen Story. Und auch, dass nicht immer alles perfekt und cool ist.” Mehr Individualität und weniger 08/15-Posts also – eine bemerkenswerte Einstellung, liebe Grace!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de