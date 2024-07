Hält Mandy Capristo eine Monrose-Reunion für wahrscheinlich?

Mandy Capristo (34), Senna Gammour (44) und Bahar Kizil (35) waren definitiv zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Im Jahr 2006 gewannen sie die fünfte Staffel der Castingshow Popstars und bildeten die Band Monrose, die mit Hits wie "Hot Summer" oder "Shame" die Charts stürmte. Zur Enttäuschung vieler Fans trennten sich die Sängerinnen 2011 und gehen seither getrennte Wege. Im Interview mit RTL verrät Mandy, ob in naher Zukunft die Chance auf eine Monrose-Reunion besteht. "Ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, dass wir über so was sprechen", lautet ihre ernüchternde Antwort. Ein klein wenig Hoffnung lässt sie den Fans der Girlgroup dennoch: "Man sagt ja im Leben immer: niemals nie! Aber doch ist jeder seinen Weg gegangen und jeder hat sich in die Richtung entwickelt, die man immer war und vielleicht jetzt in erwachsener Version."

An ihre Zeit als Mitglied bei Monrose denkt die 34-Jährige gerne zurück. "Ich hatte eine wunderschöne Jugend", erinnert sich Mandy, die bei der Bandgründung gerade mal 16 Jahre alt war. Sie habe "ganz viele tolle Menschen" in diesem Abschnitt ihres Lebens kennengelernt und zahlreiche Fans mit ihrer Musik berührt, was sie noch heute als eine große Ehre empfinde. Eine Sache schätzt Mandy am Beruf als Sängerin ganz besonders: "Ich glaube einfach, dass es etwas ist, was Menschen verbindet. Und am Ende des Tages ist es ja was Schönes."

Vor einigen Jahren soll es immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen Mandy, Bahar und Senna gekommen sein. Diese legten sie für ihr 16-jähriges Jubiläum jedoch beiseite und schwelgten in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit. Alle drei teilten rührende Zeilen auf ihren Instagram-Kanälen. "Rückblickend hatte ich die beste Zeit mit meinen Mädels. Ich hätte mir keine anderen Mädels außer Mandy und Bahar an meiner Seite gewünscht. Monrose Forever", lautete Sennas kleine Liebeserklärung an ihre "Popstars"-Zeit.

Getty Images Monrose bei The Dome 2010 in Hannover

Getty Images Monrose 2006

