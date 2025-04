Wegen Gesichtsschwellung: Mandy Capristo war im Krankenhaus

Ihre Zeit verbringt Mandy Capristo (35) im Moment eigentlich am liebsten im Tonstudio – am Ostersonntag musste die Sängerin aber ein Krankenhaus aufsuchen. Die Musikerin, die gerade mitten in den Arbeiten an ihrem Comeback-Album steckt, kämpft bereits seit Wochen mit einer Nasennebenhöhlenentzündung. Diese führte dazu, dass ihre linke Gesichtshälfte stark anschwoll. "Im wichtigsten Moment, in dem die finalen Recordings stattfinden sollen, werde ich krank", schrieb Mandy an ihre über 700.000 Follower auf Instagram und bat sie: "Drückt mir die Daumen, dass ich ganz bald wieder zurück bin."

Nach einem kurzen Klinikaufenthalt konnte Mandy jedoch bereits wieder nach Hause zurückkehren. In ihrer Social-Media-Story teilte sie erste Eindrücke von einem Spaziergang im Park und erklärte, dass sie trotz des gesundheitlichen Rückschlags pragmatisch bliebe. "Manchmal versteht man das Timing nicht, aber man muss darauf vertrauen, dass irgendjemand da oben einen besseren Plan hat als wir selbst", schrieb sie. Ihre Erkrankung, eine schwere Sinusitis, habe sie zuvor wochenlang geschwächt, doch Mandy hoffe nun, sich schon bald erholen zu können, um ihre neuen Songs fertigzustellen.

Bereits zu ihrem 35. Geburtstag im vergangenen März hatte der ehemalige Girlgroup-Star angekündigt, musikalisch wieder durchzustarten. Mandy sprach sogar von einer "Neugeburt" als Künstlerin. Über ein Jahrzehnt, nachdem sie ihr einziges Soloalbum "Grace" veröffentlichte, habe die frühere Monrose-Sängerin vor, ihre neu gewonnene Erfahrung und ihren veränderten Blick in ihre Musik einfließen lassen. In den vergangenen Jahren habe sie sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich selbst zu finden. Dass ihre lang ersehnte Rückkehr jetzt von gesundheitlichen Problemen überschattet wird, ist für Mandy sicherlich ein harter Schlag – und auch ihre Fans hoffen wohl darauf, sie bald wieder am Mikrofon stehen zu sehen.

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo im April 2025

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo, Musikerin

