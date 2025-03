Wäre Senna Gammour bereit für eine Aussprache mit Mandy?

Die Girlgroup Monrose feierte zwischen 2006 und 2011 Mega-Erfolge. Nach ihrer Trennung verlor sich der Kontakt zwischen den Mitgliedern – vor Kurzem überraschte Senna Gammour (45) aber gemeinsam mit Bahar Kizil (36) ihre Fans: Die beiden Frauen feierten eine Reunion. Promiflash hat die Comedian beim Pop-Up-Event von Das große Promibacken getroffen und nachgefragt, ob sie sich auch eine Aussprache mit Bandmitglied Nummer drei, Mandy Capristo (34), vorstellen könnte. Die Musikerin antwortet ohne Zögern: "Das hätte ich mir damals für uns drei gewünscht. Das war alles, was ich wollte: reden, verstehen, gemeinsam verarbeiten. [...] Wenn Mandy irgendwann bereit ist, sind unsere Türen offen – denn so sind wir."

Der 45-Jährigen sei bewusst, dass viele Monrose-Fans auf ein Comeback zu dritt gehofft haben. "Klar, Monrose war immer zu dritt – aber wenn jemand aus persönlichen Gründen nicht mitmachen möchte, müssen wir das akzeptieren. Warum sollten wir darauf verzichten, weiterzumachen? Wir tun das für uns und für alle, die es sehen wollen", stellt sie klar. Über die genauen Gründe des Kontaktabbruchs schweigen die drei Frauen bis heute. Zu Gast in einer Talkshow von Barbara Schöneberger (51) erwähnte Senna lediglich, dass die Plattenfirma eine Solokarriere für Mandy vorsah – was ein harter Schlag für die Gruppe war. Gegenüber Promiflash betont sie aber: "Als es dann wirklich zur Trennung kam und jeder seinen eigenen Weg ging, [...] gab es niemals böses Blut zwischen uns."

Vergangenes Jahr äußerte sich auch Mandy zu einer möglichen Reunion der ehemaligen Popstars-Band. Im Interview mit RTL gab die 34-Jährige aber eine ernüchternde Antwort darauf. "Ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, dass wir über so was sprechen", gestand sie. Einen kleinen Hoffnungsschimmer fügte sie dann aber doch noch hinzu: "Man sagt ja im Leben immer: niemals nie."

Anzeige Anzeige

Getty Images Mandy Capristo, Senna Gammour und Bahar Kizil, Monrose-Mitglieder

Anzeige Anzeige

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo, Sängerin

Anzeige Anzeige