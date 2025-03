Neuer Versuch: Mandy Capristo startet als Solo-Künstlerin

Mandy Capristo (35) hat am Freitag, den 21. März 2025, ihren 35. Geburtstag gefeiert und diesen besonderen Tag genutzt, um Großes anzukündigen: Die Sängerin, die einst mit der Band Monrose bekannt wurde, erklärte in einem emotionalen Instagram-Beitrag, dass sie eine "Neugeburt" als Künstlerin durchlebt. "Nach all den Jahren für mich, 'möchte' ich es nun mit euch teilen", schrieb Mandy und gab damit Einblicke in ihre künstlerische Reise zu neuer Musik. Konkrete Details zu Veröffentlichungen oder Auftritten behielt sie jedoch noch für sich.

Die Entscheidung, musikalisch wieder aktiv zu werden, fiel Mandy nicht leicht, wie sie in ihrem Posting offenbarte. Die letzten Jahre waren von intensiver Selbstreflexion geprägt. Sie berichtete davon, wie sie sich bewusst zurückgezogen hat, um zu hinterfragen, welche Art von Künstlerin und Mensch sie sein möchte. Dabei habe sie auch versucht, die Musik hinter sich zu lassen – ein Vorhaben, das für sie jedoch unmöglich war: "Die Musik war nie weg. Sie hat sich nur versteckt, um in anderer Form zurückzukehren." Nun will sie mit "radikaler Ehrlichkeit" und "einem neuen Blick" auf die Musik zurückkommen und plant, ihre Fans Stück für Stück an diesem Prozess teilhaben zu lassen.

Mandy ist bereits seit ihrer Jugend im Musikgeschäft. 2006 wurde sie in der Castingshow Popstars einem breiten Publikum bekannt und feierte mit Monrose große Erfolge. Seit dem Ende der Band hat die Sängerin immer wieder als Solokünstlerin gearbeitet, jedoch nicht in der Öffentlichkeit dominiert – ihr erstes und bisher einziges Soloalbum "Grace" erschien 2012. Diese lange Pause war für sie offenbar notwendig, um zu sich zu finden. Nun strahlt Mandy neue Energie aus und deutet an, dass sie die Erfahrung und Reife der vergangenen Jahre in ihre Musik einfließen lassen möchte. Mit ihrer Ankündigung zeigt sie deutlich, dass sie bereit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen – selbstbewusst und voller Vorfreude.

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo, Sängerin

Getty Images Bahar, Senna und Mandy von Monrose, 2007

