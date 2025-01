"15 Jahre Stille": Mandy Capristo gibt Monrose-Statement ab

2006 wurden Mandy Capristo (34), Senna Gammour (45) und Bahar Kizil (36) in der TV-Castingshow Popstars zu einer der erfolgreichsten deutschen Girlbands: Monrose. Doch 2011 trennten sich die Wege der Sängerinnen nach vier gemeinsamen Alben wieder. Mittlerweile, fast 15 Jahre später, deutet Senna im Netz und in diversen Interviews immer wieder an, Lust auf ein Comeback zu haben. Laut der Autorin stünde dem jedoch Mandy im Weg. Das lässt die Sängerin und Songwriterin aber nicht unkommentiert auf sich sitzen und meldete sich nun mit einem ausführlichen Statement auf Instagram zu Wort: "Nach 15 Jahren Stille fühle ich mich nach den vergangenen Tagen gezwungen, diese Zeilen zu schreiben. [...] Ich habe vor Jahren eine für mich wichtige Entscheidung getroffen, der ich treu bleiben werde: Harmonie über potenziellen Erfolg zu stellen!"

Genauer geht Mandy auf diese Aussage nicht ein, bekräftigt diese aber mit folgenden Worten: "Es ist mir wichtig, ein Leben sowie eine Karriere zu führen, die ehrlich ist und dem treu zu bleiben." Das kryptische Statement schloss die 34-Jährige mit warmen, beschwichtigenden Worten gegenüber ihren ehemaligen Bandmitgliedern ab: "Ich wünsche jedem Menschen nur das Beste, insbesondere denjenigen, mit denen ich einst eine so innige Beziehung geführt habe. Ich möchte, dass ihr wisst, wie zutiefst dankbar ich für meine ersten Jahre als Monrose bin und dass ich diese Zeit immer in Ehren halten werde."

Doch an die Bandzeiten hat Mandy nicht nur positive Erinnerungen. In einem Interview mit Bunte erinnerte sie sich vor wenigen Jahren daran, welchen Tribut ihre Karriere – die mit gerade einmal 16 Jahren begann – forderte. "Am Höhepunkt einer Panikattacke hatte ich das Gefühl, dass ich sterbe. [...] Ich bekam Angst, weil ich mich nicht entspannen konnte. Beruhigende Techniken halfen nicht", berichtete Mandy in dem Interview von ihren schweren Zeiten.

Getty Images Die Mädels von Monrose

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo, Sängerin

