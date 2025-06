"Seidener Faden": Mandy Capristo musste notoperiert werden

Mandy Capristo (35) überrascht ihre Fans mit besorgniserregenden Neuigkeiten: Die Sängerin musste notoperiert werden! "Eigentlich hätte vor wenigen Tagen die Promotion für meinen kommenden Release starten sollen, doch mein Team und ich mussten vor wenigen Tagen abrupt einen Stopp einlegen. Ich war gerade mitten in der Vorbereitung für ein weiteres Musikprojekt, als ich einige Stunden später notoperiert werden musste", schreibt sie zu einem Bild auf Instagram, auf dem sie müde lächelnd in einem Krankenhausbett liegt. Ihr Leben habe in diesem Moment "am seidenen Faden" gehangen, betont Mandy.

Umso dankbarer ist die "The Way I Like It"-Interpretin, dass sie die Not-OP überstanden hat und nun "diese Zeilen schreiben darf" – ob sie mit diesem "bewegenden Moment" überhaupt persönlich an die Öffentlichkeit treten möchte, wusste das einstige Girl-Band-Mitglied anfangs nicht sicher. "Voller Dankbarkeit habe ich vor wenigen Tagen das Krankenhaus verlassen. Ich möchte mich ganz besonders bei meinen Freunden bedanken, die für mich da waren, bis meine Familie eintraf", freut sich Mandy, dass sie in der schweren Zeit nicht vollends auf sich allein gestellt war.

Es war nicht das erste Mal in den letzten Monaten, dass Mandy ihre Gesundheit in den Vordergrund stellen musste. Bereits im Frühjahr hatte sie mit den Folgen einer langwierigen Nasennebenhöhlenentzündung zu kämpfen, die ihre linke Gesichtshälfte dermaßen anschwellen ließ, dass sie ein Krankenhaus aufsuchen musste. Für die Sängerin, die intensiv an ihrem neuen musikalischen Comeback arbeitete, kamen die gesundheitlichen Rückschläge zu denkbar ungünstigen Momenten. "Im wichtigsten Moment, in dem die finalen Recordings stattfinden sollen, werde ich krank", ärgerte sie sich damals auf Instagram und bat um Daumendrücken seitens ihrer Fans, damit sie schnellstmöglich wieder durchstarten kann. Auf Ähnliches hofft Mandy auch nun nach ihrer Notoperation: "Ich bin jetzt erst einmal gezwungen, meinem Körper Ruhe zu geben. Aber ich verspreche euch, mein Bestes zu geben, dass der Release in den kommenden Wochen stattfinden wird… Vielleicht ein wenig softer als geplant."

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo, Sängerin

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo, Sängerin

