Was für heiße Kurven! US-Sängerin Christina Aguilera (36) nutzte den Nationalfeiertag am 4. Juli, um sich mit einem persönlichen Fotoshooting auf Instagram so richtig in Szene zu setzen. Sie räkelte sich in einem blau-weiß-roten Badeanzug am Rande eines Swimmingpools in den verschiedensten Posen. So sexy hat man Xtina schon lange nicht mehr gesehen!



