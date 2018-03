Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, dass die Ehe von Boris (49) und Lilly Becker (41) längst vor dem Aus stehen soll. Doch anstatt sich von den Schlagzeilen beirren zu lassen, zeigen die beiden jetzt, was für sie wirklich zählt: ihre Familie. Beim Tennisturnier in Wimbledon wurden sie am Sonntag mit Söhnchen Amadeus (7) bei einem gemütlichen Spaziergang gesichtet. Hand in Hand und so glücklich wie schon lange nicht mehr. Nach einem Liebes-Aus sieht das definitiv nicht aus...



