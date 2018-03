Kaum einer will es zugeben, doch jeder hat ihn im Kleiderschrank: einen ziemlich kostspieligen Fehlkauf! Auf der Fashion Week Berlin lüften die Promis jetzt das Geheimnis um ihre teuren Mode-Leichen. Und da gibt selbst eine Fashion-Expertin wie Cathy Hummels zu, dass sie für ein bestimmtes Teil schon mal viel zu viel Geld ausgegeben hat – ohne es genutzt zu haben. "Ich habe mir mal eine Tasche gekauft, die schon ein bisschen teurer war und die echt nicht so schön ist. [...] Keine Ahnung, was ich damals gedacht habe." Aber auch andere Stars wie Shermine Shahrivar (34), Denise Temlitz oder Gil Ofarim (34) können von solchen Fails ein Liedchen singen...



