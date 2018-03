Vor nicht mal zwei Monaten hat Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi (43) ihren zweiten Sohn Neoh Elia zur Welt gebracht. Jetzt präsentierte sich die frischgebackene Mama bei der Michalsky Style Nite in Berlin schon wieder total schlank. Ein Geheimrezept habe sie allerdings nicht: "Ich glaube, es ist eine Mischung aus Sport. Also, ich habe ja schon vor der Schwangerschaft viel Sport gemacht, und ich habe auch nach der Schwangerschaft relativ schnell wieder angefangen. Ich hatte eine natürliche Geburt, da kann man ja früh wieder anfangen und ich habe einfach gute Gene", erzählte sie im Interview mit Promiflash. An Diskussionen über den After-Baby-Body möchte sich der TV-Star aber nicht beteiligen.



