Experten-Tipps aus persönlicher Erfahrung! Sophia Thiel (22) nahm innerhalb von drei Jahren über 25 Kilo ab. Danach startete die Rosenheimerin als Bodybuilderin durch. Heute ist sie Vorbild für viele Fitness-Fans. In ihrem neuesten Video deckt die Sportskanone jetzt die größten Diatfallen auf und verrät, wie man diese ganz leicht umgehen kann. Zu ihren Tricks gehört auch ganz viel Wasser: "Wenn wir Fett abbauen wollen, entstehen Gifte in unserem Körper und die müssen alle, so Schadstoffe müssen abtransportiert werden. Und da ist reines Wasser eben sehr, sehr gut", erklärt der ehemalige The Biggest Loser-Coach.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de